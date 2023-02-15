В какой стране россиянину легче всего получить шенгенскую визу?

Всего их пять. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Пять стран охотно дают визы россиянам – Испания, Италия, Венгрия, Греция и Франция. Франция еще дает многократные визы. Сейчас, к сожалению, долгие визы – это на полгода-год, если раньше были визы на пять лет, на три года, то сейчас, когда виза дается на один год, это уже считается огромной удачей. Испания дает визы на три месяца, на шесть месяцев, бывает зачастую дает однократные визы», – отметил эксперт.