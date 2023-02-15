В Хомутово и Карлуке пройдут встречи с жителями по вопросам электроснабжения

Прием граждан по вопросам электроснабжения организован в Иркутском районе по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева. Желающие рассказать о проблемах с электроснабжением могут прийти на встречи. 13-14 февраля первые собрания прошли в Урике, 15-16 февраля пройдут в Хомутово, 17 и 20 февраля – в Карлуке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в минувшие выходные глава Приангарья в рамках рабочей поездки по этой территории встречался с жителями, которые говорили о проблемах, связанных с частыми отключениями электроэнергии и невозможностью подключения новых объектов к электроснабжению. В поселке Карлук Губернатор провел совещание по этим проблемным вопросам, по итогам которого был дан ряд поручений и рекомендаций, в том числе, по организации приема граждан.

Такие встречи уже проводятся с участием представителей главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, администрации Иркутского района и филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания». В работе также задействованы главы поселений.

Встречи в Урике прошли 13 и 14 февраля. В течение двух дней было принято 47 человек.

В Хомутово граждан принимают сегодня, 15 февраля, и завтра – 16-го. Желающие рассказать о проблемах с электроснабжением могут обратиться по адресу: село Хомутово, ул.Колхозная,4 (здание Дома народного творчества) с 10.00 до 20.00.

В деревне Карлук встречи планируются 17 и 20 февраля с 10.00 до 20.00 в здании администрации поселения по адресу: ул.Школьная,1А.

Жители района, которые не смогли прийти на прием 13 и 14 февраля, могут принять участие во встречах в Хомутово или Карлуке.