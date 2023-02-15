69% жителей Сибири и Дальнего Востока предпочитают безналичные деньги

Аналитический центр Авито Работы провёл исследование среди 10 000 людей со всей страны и выяснил, какими привычками они руководствуются при использовании денег. Подавляющее большинство в СФО/ДФО (69%) предпочитают цифровые деньги. Лишь 15% используют только наличные.

По итогам исследования Авито Работы, в СФО/ДФО 29% людей держат заработанные деньги в электронном виде. Ещё 40% оставляют наличными лишь несущественную часть. Обналичивают все заработанные деньги только 15% работников.

Наибольшая доля респондентов по всей стране, предпочитающих наличные, приходится на людей в возрасте 45-54 лет (15%). При этом ещё 15%, как правило, снимают со счетов большую часть денег, оставляя в цифровом виде лишь небольшую сумму.

«Рост безналичных платежей наблюдается на фоне развития цифровых сервисов. По этой причине наибольшее число людей стараются держать деньги, включая зарплату, на картах. Это доказывают и результаты нашего исследования. Закон не ограничивает возможность получения заработной платы “живыми деньгами”, но большинство, как правило, всё же предпочитает цифровые деньги», — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Кроме того, в ходе исследования Авито Работы в СФО/ДФО 8% людей признались, что у них нет ни одной дебетовой карты. У 26% опрошенных – всего одна, у 64% – две и более банковских карт. Таким образом, большинство людей предпочитают распределять заработанные деньги между несколькими картами.