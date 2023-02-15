Новости

Потребительская активность россиян начала восстанавливаться в феврале

Потребительская активность россиян в начале февраля стала восстанавливаться. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ). За первую неделю месяца объем продаж вырос на 9% к февралю прошлого года. 

По статистике сервиса Продажи.рф, с 1 по 8 февраля россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 100 млрд рублей – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать этот период с последней неделей января, то объем трат вырос на 4%. 

Читайте также:

Законодатели планируют обязать ритейлеров продавать товары локальных производителей
14 февраля 2023
Оборот розничной торговли сократился на 4,5% в Иркутской области в 2022 году
14 февраля 2023

В наиболее популярной категории — продуктах питания — потребление как по количеству, так и по объему трат за этотпериод не изменилось. Заметный рост потребления наблюдается в таких категориях как строительные материалы (+10% в штуках и +64% в рублях относительно января), топливо (+7%) и электроника (+5% в штуках и +6% в рублях). Наибольшая динамика к прошлому году зафиксирована в сегментах топлива, товаров для дома, стройматериалах и fashion retail. 

Упал по сравнению с январем спрос в сегменте товаров для праздников, сувениров и подарков, что соответствует сезонным трендам. По сравнению с прошлым февралем наиболее значительно снизился спрос на комплектующие и цифровые развлечения. 

«После заметного спада потребления в январе этого года в феврале мы зафиксировали рост спроса в основных категориях товаров. Причем траты восстанавливаются не только к низкому уровню января, но и к февралю прошлого года. Если тенденция сохранится, потребительская активность россиян продолжит восстанавливаться», – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1059)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Переправу на остров Ольхон планируют открыть 17 февраля
На берегу Байкала построили снежного Будду
На Ольхоне открылся уникальный ледовый парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес