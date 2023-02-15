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ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых

ВТБ перезапустил программу жилищного кредитования для самозанятых. Максимальная сумма средств увеличена в 1,5 раза, а требования к возрасту заемщика смягчены. В новой программе отсутствует надбавка к ставке и другие ограничения в случае получения кредита без подтверждения дохода. Условия ипотеки для самозанятых в ВТБ теперь идентичны параметрам для клиентов, работающих по найму. 

Существенно улучшить условия жилищного кредитования для самозанятых стало возможным благодаря переходу ВТБ на новый кредитный конвейер, который впервые в России основан на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. Благодаря внедренной технологии по большинству заявок банк сократил срок рассмотрения до трех минут, а также может не делать надбавку к ставке клиентам, получающим средства с сокращенным пакетом документов.

«ВТБ стратегически нацелен на точечную поддержку населения, поэтому банк регулярно обновляет продуктовую линейку и ориентируется на потребности клиентов. В последнее время мы наблюдаем стремительный рост числа самозанятых в стране. По подсчетам экспертов, сегодня порядка 6,5 млн россиян работают на себя, а к концу 2023 года этот показатель может увеличиться в среднем на 20%. Зачастую самозанятым не всегда комфортно подтверждать свой доход при получении кредита, и большинство банков вынуждены предлагать для них повышенные ставки. За счет перехода ВТБ на новые IT-системы мы смогли улучшить условия ипотеки для клиентов, получающих финансирование без подтверждения дохода. Поэтому теперь в ВТБ ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий заемщиков в рамках всех программ банка», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Доля работающих самозанятых уже приближается к 10% от общего числа трудоспособного населения России. Возможность получения ипотеки на улучшенных условиях в ВТБ – это еще один серьезный аргумент для тех, кто до сих пор раздумывает об официальном оформлении своей деятельности и переходе в статус самозанятого. Помимо этого, банк берет на себя основную коммуникацию с ФНС, включая регистрацию самозанятости, чеков и оплату налога. И, конечно, на льготных условиях предоставляем программы страхования и бизнес-сервисы для развития своего дела», − отметил старший вице-президент, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Спартак Солонин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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