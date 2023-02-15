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Отели на Байкале забиты под завязку

Загруженность мест размещения с 23 по 26 февраля составляет примерно 95%. Причина – длинные февральские выходные, сообщили на пресс-конференции, посвященной мероприятиям зимнего сезона на юге Байкала.

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«Прошу туристов более вдумчиво подходить к организации своего отдыха. О чем я – с 23 по 26 февраля с местами на размещение на Байкале очень большие проблемы. В следующие выходные то же самое – очень мало мест осталось. Если вы едете наобум, то можете столкнуться с очень серьезными проблемами», – рассказал Вадим Копылов, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ).

Напряженная ситуация с отелями наблюдается на Малом Море, острове Ольхон, городе Байкальске. Нагружены не только средства размещения, но и вся инфраструктура: «Расписаны Хивусы, УАЗики и даже собачьи упряжки», – смеется Вадим. Он подчеркивает, что всё забронировано, ожидается сезонный наплыв туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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