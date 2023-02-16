Каждый пятый россиянин хотел бы вернуться к сезонному переводу времени

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, по какому времени хотели бы жить россияне. В опросе приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из регионов России, живущих по постоянному зимнему времени.

20% россиян хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. 29% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас. 6% хотели бы жить по летнему времени. 35% россиян все равно, по какому времени жить.

Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаше остальных хотели бы респонденты старше 45 лет (25%). Оставить постоянное зимнее время, как сейчас, больше всех хотят женщины (34%). Мужчинам чаще остальных все равно, по какому времени жить (41%). Среди россиян моложе 34 лет пассивная позиция также наиболее популярна (тоже 41%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, стало чуть больше тех, кто просит оставить все как есть и хочет жить по постоянному зимнему времени: 26% два года назад и 29% сейчас.