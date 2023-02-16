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Индекс промышленного производства незначительно увеличился

Показатель промышленного спроса, напротив, продолжил падение.

Индекс ИПЕМ-производство в январе 2023 года вырос на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года. За 2022 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 2,7% относительно прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в январе 2023 года сократился на 12,0% относительно января прошлого года. За 2022 год индекс ИПЕМ-спрос снизился на 3,5%.

Производство в отраслях ТЭК продолжает сокращаться в связи с внешнеполитическими факторами.

Добыча нефти в январе 2023 года продолжила падение (-11,1% относительно января 2022 года), хотя по итогам 2022 года добыча увеличилась на 2,2%. Экспортные поставки также увеличились в 2022 году на 19,9%. В ближайшие месяцы ожидается продолжение падения поставок на фоне вступившего с 5 декабря запрета Евросоюза на морские поставки российской нефти и введенный потолок цен в размере 60 долл/баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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