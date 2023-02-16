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МТС разогнала интернет в два раза для промышленного массива Ангарска

МТС запустила дополнительное телеком-оборудования LTE в городе Ангарске Иркутской области. В результате проведенных работ в промышленном массиве города, а также в ближайших жилых микрорайонах промзоны скорость мобильного интернета МТС увеличилась в два раза.

Специалисты МТС расширили покрытие LTE в промышленном массиве на выезде из Ангарска, где расположены предприятиями по производству нефтепродуктов, строительных материалов, пластмассовых изделий, машиностроения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Увеличенную скорость мобильного интернета почувствовали и жители прилегающих микрорайонов, в частности, «Строитель», «Шеститысячник», «Зеленый остров».

Теперь они могут комфортно смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры, общаться с друзьями по видеосвязи, грузить «тяжелый» контент даже в часы наивысшей нагрузки на сеть.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть в промышленных городах Приангарья. Ранее мы ускорили интернет для жителей Шелехова, Черемхова, Братска. На основе нашей аналитики Big data в Ангарске была необходимость провести работы именно этих микрорайонах. Теперь горожанам, проживающим вблизи промзоны доступны все экосистемные цифровые сервисы МТС на более высоких скоростях. А увеличенная пропускная способность мобильного интернета позволит предприятиям использовать дополнительные цифровые решения, такие, как онлайн-мониторинг производственных процессов, в том числе с применением российских облачных решений для хранения и передачи информации, а также платформу онлайн-коммуникаций Webinar», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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