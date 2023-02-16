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До 80% затрат на покупку российского ПО предложили компенсировать сенаторы

На эти цели могут выделить 2,2 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета Федерации по итогам выступления в Совфеде главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувал.

Сенаторы предлагают «предусмотреть возможный объем возмещения затрат до 80% от стоимости такого программного обеспечения». Согласно постановлению, речь идет в том числе о расширении использования бизнесом российского программного обеспечения в новых регионах.

Это должно способствовать «модернизации и унификации» в вопросе обеспечения программным продуктом предприятий, расположенных в том числе на новых территориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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