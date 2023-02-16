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Почти тысяча школьников Приангарья приняла участие в мероприятии IT-куб

Порядка тысячи детей из разных муниципалитетов области приняли участие в 12 мероприятиях на базе иркутского IT-куба – это проектные олимпиады, хакатоны и другие, соответствующие направлениям деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Глава ведомства напомнил, что «IT-куб» в областном центре открыли в 2022 году. Он был создан на базе Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Как рассказали в региональном минобре, в Центре на постоянной основе занимаются 224 ребенка в возрасте 7-18 лет, до конца года их будет около 400 обучающихся.

Уже 22 февраля состоится первый выпуск группы «Системное администрирование» (стартовый уровень). С октября прошлого года ребята учились настройке, обслуживанию и администрированию локальных сетей, а еще - быстро принимать решения, ориентироваться в большом объеме информации. Эта программа связана и со школьными дисциплинами: историей, информатикой, математикой.

Напомним, в 2020 году по национальному проекту «Образование» в Иркутской области был создан первый «IT-куб» в Братске на базе Братского политехнического колледжа. Ежегодно в центре обучаются по программам в сфере информационных технологий также более 400 школьников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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