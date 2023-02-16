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Стали известны покупатели заводов IKEA в России

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Комиссия правительства одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России, покупателями выступили производитель пиломатериалов «Лузалес» и «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Сумма сделки не уточняется. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Виктора Евтухова.

– Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, – заявил Виктор Евтюхов.

Шведский производитель мебели IKEA объявил о приостановке бизнеса в России и Белоруссии после ввода войск России на Украину. В компании сообщили, что столкнулись со сбоями в цепочках поставок. В середине августа компания объявила о намерении продать все четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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