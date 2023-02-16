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Блокировать сайты для продажи вейпов без решения суда предложил Минсельхоз

Министерство готовит законопроект, который позволит в досудебном порядке блокировать онлайн-магазины никотинсодержащей продукции, сообщает РБК.

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, который позволит блокировать в досудебном порядке сайты с предложениями о продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Предложение будет оформлено как поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ), рассказал источник РБК на табачном рынке и подтвердили в пресс-службе министерства.

Дистанционная продажа табачных и никотинсодержащих товаров (речь идет об электронных сигаретах и других электронных системах доставки никотина, для которых законодательно установлено максимальное содержание никотина в жидкости или растворе – 20 мг/мл) запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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