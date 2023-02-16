Рынок акций упал на рекордных объемах. Что опять происходит?

На российском рынке акций в среду прошла мощная распродажа при рекордных оборотах. Индекс МосБиржи потерял по итогам дня 3,5%, что оказалось максимальным падением в этом году. При этом веских причин в новостной повестке для столь эмоционального падения не было.

– В составе индекса МосБиржи вчера не было ни одной акции, которая бы завершила день в плюсе. Наибольшие потери понесли бумаги TCS Group (-9,2%) на фоне новостей о возможных санкциях ЕС. Слабо выглядели акции золотодобытчиков (Полюс и Полиметалл). Если говорить о динамике основных голубых фишек, то можно просто сказать, что падали все, – пишут аналитики БКС в своём обзоре.

При этом падение на российском рынке происходило на фоне умеренного роста ключевых западных площадок, цены на нефть Brent оставались стабильны на уровне $85 за баррель.

– Текущая паника среди трейдеров — это исключительно наша внутренняя тема. Участники рынка активно фиксировали длинные позиции на фоне отсутствия локальных драйверов для роста, а также из-за возросшей геополитической неопределенности. В СМИ начали обсуждать новые санкции. В дополнение появились сообщения о возможных вариантов windfall tax для много заработавших в 2022 г. компаний, – подчеркивают эксперты БКС.

Провал среды сопровождался рекордными оборотами. Объем торгов акциями индекса МосБиржи достиг 65 млрд руб. Это самое высокое значение с ноября прошлого года.

Не исключено, что индекс МосБиржи на сложившемся негативном сентименте еще способен в моменте протестировать область поддержки около 2070–2105 п. По мнению экспертов, чрезмерные эмоциональные проливы на рынке можно пробовать выкупать.