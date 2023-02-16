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Ревматолог и сурдолог-оториноларинголог начали прием в медцентре БрАЗа

Сурдолог-оториноларинголог и ревматолог начали прием в корпоративном медицинском центре БрАЗа «РУСАЛ Медцентре». Получить консультацию могут не только сотрудники завода, но и члены их семей, а также работники подрядных организаций со своими домочадцами и пенсионеры БрАЗа.

– Мы приглашаем врачей самых востребованных для нашего города направлений, к которым в обычной поликлинике огромная очередь. Каких-то специалистов в Братске вообще нет. Или есть, но только в платных медучреждениях, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Доступные и, что немаловажно, бесплатные медицинские услуги для сотрудников и их семей – одно из ключевых направлений социальной политики РУСАЛа.

Расширение функционала РМЦ, ранее специализировавшегося исключительно на профосмотрах – новый этап в развитии корпоративной социальной программы. Попасть на приём к узким специалистам пациенты могут по предварительной записи, в удобное время.

– В прошлом году консультации лора, ревматолога, гастроэнтеролога, офтальмолога, кардиолога и еще ряда специалистов смогли получить около шестисот заводчан и их родственников, – прокомментировала главврач РМЦ Елена Кривошеева. – После новогодних каникул у нас вели прием гинеколог-эндокринолог и лор, сейчас к работе приступили еще два специалиста, в том числе крайне дефицитный для Братска врач-ревматолог.

Помимо медицинских услуг, бразовцам предоставляют ежесменную дотацию на питание, бесплатный проезд в служебном транспорте, льготное санаторно-курортное лечение. Иногородним компенсируют стоимость аренды жилья, ежемесячную финансовую поддержку получают заводчане, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме того, возобновлена Жилищная программа, инициированная основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской, где половину ипотеки за сотрудника выплачивает компания. Кстати, программа будет действовать и в отношении нового жилья, которое планируется строить для сотрудников БрАЗа в 25 микрорайоне Братска. Публичные слушания по концепции проекта ЖК «РУСАЛ квартал» состоялись в декабре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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