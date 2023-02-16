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Почти 100 000 жителей Иркутской области в прошлом году оплатили услуги ЖКХ, используя сервис Сбера «ДОМ»

Почти 100 000 жителей Иркутской области в прошлом году оплатили услуги ЖКХ, используя сервис Сбера «ДОМ». Эта услуга позволяет клиентам сформировать и сохранить корзину платежей за все услуги ЖКХ по адресу и в дальнейшем проводить оплату в один клик. Об этом рассказали в компании.

Для поиска услуг по адресу необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на веб-версии перейти в раздел «Платежи» и в ленте «Мои операции» выбрать кнопку «ДОМ». При вводе адреса сформируется корзина платежей, при этом возможно добавить несколько адресов и корзина платежей сформируется отдельно по каждому адресу. Оплатить все счета в корзине можно либо одним кликом, либо оплатить каждый счет отдельно. По каждой услуге информация по сумме платежа в корзине обновляется ежемесячно, а если поставщик услуг ЖКХ не найден, его можно добавить вручную.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка: «Клиенту важно, чтобы оплата коммунальных услуг была удобной, понятной, быстрой и безопасной. Сервис «ДОМ» позволяет иметь под рукой всю корзину необходимых платежей ЖКХ и провести оплату в любое время в один клик».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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