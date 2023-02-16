Новости

550 человек считают удобной точку обслуживания Сбера в ТЦ СильверМолл

550 человек в этом году уже выбрали для обслуживания точку Сбера, расположенную в торговом центре СильверМолл по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/5. Согласно опросу, все они посещали Торговый центр для совершения покупок и сочли удобным получить консультацию у сотрудника Сбера.

Специалист банка оказывает широкий спектр нефинансовых услуг и банковских операций, кроме операций с наличными денежными средствами и обмена валюты. Так, например, клиент может стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл (6+), оформить полис ОСАГО, купить страховку "Защита от клеща" или подключиться к онлайн-кинотеатру Okko (18+).

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы стараемся быть там, где удобно нашим клиентам. Точка обслуживания в торговом центре расширяет и дополняет привычные форматы присутствия Сбера. Совершая покупки, посетители могут получать услуги, не тратя время на посещение офиса банка».

Точка обслуживания клиентов расположена на первом этаже ТЦ «СильверМолл» рядом с зоной банкоматов и работает ежедневно с 09.00 до 18.00 без перерыва.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Отели на Байкале забиты под завязку
Переправу на остров Ольхон планируют открыть 17 февраля
На берегу Байкала построили снежного Будду
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес