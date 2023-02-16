550 человек считают удобной точку обслуживания Сбера в ТЦ СильверМолл

550 человек в этом году уже выбрали для обслуживания точку Сбера, расположенную в торговом центре СильверМолл по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/5. Согласно опросу, все они посещали Торговый центр для совершения покупок и сочли удобным получить консультацию у сотрудника Сбера.

Специалист банка оказывает широкий спектр нефинансовых услуг и банковских операций, кроме операций с наличными денежными средствами и обмена валюты. Так, например, клиент может стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл (6+), оформить полис ОСАГО, купить страховку "Защита от клеща" или подключиться к онлайн-кинотеатру Okko (18+).

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы стараемся быть там, где удобно нашим клиентам. Точка обслуживания в торговом центре расширяет и дополняет привычные форматы присутствия Сбера. Совершая покупки, посетители могут получать услуги, не тратя время на посещение офиса банка».

Точка обслуживания клиентов расположена на первом этаже ТЦ «СильверМолл» рядом с зоной банкоматов и работает ежедневно с 09.00 до 18.00 без перерыва.