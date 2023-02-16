Мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской областной детской клинической больницы

Мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской государственной областной детской клинической больницы организовало Иркутское отделение Сбербанка при поддержке арт-галереи «Диас». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Новая серия мастер-классов от Сбера – продолжение проекта «Глаза в глаза», стартовавшего в ноябре прошлого года. Тогда Иркутское отделение Сбербанка при участии Иркутского областного художественного музея им. В.П.Сукачева, арт-галереи «Диас», благотворительного Клуба «Друзья больницы», арт-студии «Гриц арт», компании «Мир мебели» организовало в больнице выставку работ иркутских художников Аси Беловой и Маргариты Марцинечко и первые мастер-классы по рисованию. Лучшие работы детей украсили стены отделений больницы.

В феврале выставка картин обновилась: арт-галерея «Диас» предоставила работы иркутского художника Александра Сурикова.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Чтобы подарить ребенку здоровье, необходимы не только руки хирурга, хорошие лекарства и оборудование, но еще и эстетика, которая будет его окружать. Многие дети, находящиеся на лечении, живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности посещать музеи и знакомиться с предметами искусства. Поэтому мы решили организовать художественную выставку прямо в больнице. Планируем продолжать проведение мастер-классов, обновлять экспозиции выставки и искать новых партнеров и новые формы приобщения детей к искусству».

Диана Салацкая, руководитель арт-галереи «Диас»:

«Выставка «Глаза в глаза» — уникальный проект. Творчество отлично помогает ребенку занять досуг в больнице и уже думаем над новыми идеями для маленьких пациентов».

Между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG, в рамках которого команда волонтеров Сбера пополнила библиотеку больницы, провела эко-эстафеты, организовала показ спектаклей, передала «Коробку храбрости» для маленьких пациентов и озеленила территорию больничного комплекса.