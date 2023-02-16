61% пар Сибири и Дальнего Востока ведут совместный бюджет

Аналитики Авито Работы выяснили, как современные семьи в СФО и ДФО делят деньги внутри. Оказалось, что большинство пар (61%) предпочитают вести совместный бюджет. При этом 17% из них заявили, что часть зарплаты каждый оставляет себе на личные расходы. В ведении раздельного бюджета признались лишь 7%.

Данные исследования Авито Работы показали, что видение мужчин и женщин в вопросе управления финансами во многом совпадает. Так, по стране только 6% мужчин и 10% женщин выступают за разделение денег в семье. В то же время большинство (65% и 60% соответственно) поддерживают общий бюджет.

В среднем по стране число людей, ведущих общий бюджет, достигает 62%. Но при этом чаще «деньги делят» люди в возрасте 35-44 лет и 45-52 лет (9%). Молодёжи ближе хранить бюджет в общей копилке — так ответили 40% молодых людей со всей страны. В городах-миллионниках показатель выше.

В СФО и ДФО 60% людей точно знают, когда придут аванс или зарплата, и с нетерпением ждут этих дней. 24% знают, но не ждут. Лишь 10% заявили, что точно не знают, когда происходят эти выплаты.

Онлайн-опрос был проведен в феврале 2023 года, в нём приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.