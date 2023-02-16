Туристы перестали планировать путешествия на Байкал вдолгую

Свою роль сыграла пандемия и ковидный всплеск электронной коммерции. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, посвященной мероприятиям зимнего сезона на юге Байкала.

Денис Ивлев.

Фото: Андрей Фёдоров

«Сейчас у россиян совершенно другой подход к организации отдыха. Это одно из последствий пандемии», – говорит временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.

По его словам, люди перестали вдолгую планировать свои поездки. Если раньше глубина бронирования составляла от полугода – до нескольких месяцев, то сейчас же это больше сиюминутные решения.

«Свою роль сыграло и развитие технологий в ковидный период: с развитием электронных систем изменилось и поведение потребителей. Сегодня забронировать рейс и гостиницу можно в три клика – по сиюминутной «хотелке», – заключает Ивлев.