Энергетическую стратегию до 2036 года решили разработать в Иркутской области

Приступить к созданию масштабного документа должны уже в этом году.

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе планируется научно-исследовательская работа по формированию энергетической стратегии до 2036 года. Ее цель – повышение эффективности функционирования и развития топливно-энергетического комплекса Приангарья. Приступить к созданию масштабного документа ученые должны в этом году. Об этом на депутатских слушаниях в Законодательном Собрании Приангарья сообщил начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики региона Сергей Малинкин.

– Необходимы структуризация и обоснование стратегических направлений развития ТЭК Иркутской области на период до 2036 года, и далее - до 2050-го. Также нужны конкретные механизмы реализации этих направлений в контексте современных тенденций и вызовов. Решения должны способствовать росту экономики региона, развитию социальной сферы, улучшению качества жизни населения и в целом существенному повышению энергоэффективности всего социально-экономического комплекса области. Еще одной важнейшей задачей сегодня является обеспечение энергетической безопасности региона. Все эти вопросы должны составить основу стратегии, – пояснил Сергей Малинкин.

Он также отметил, что в структуре регионального потребления электроэнергии наибольшую долю занимают обрабатывающие производства (51%), население (15%), транспорт, хранение и связь (8%) и другие. В последние несколько лет в регионе отмечаются объективно высокие уровни как выработки, так и потребления электроэнергии. По темпам прироста потребления Приангарье занимает второе место в РФ. Также за последние два года в два раза увеличился объем заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Растет и количество обращений в Правительство Иркутской области по проблемным вопросам электроснабжения.

Сергей Малинкин обратил внимание на то, что анализ причин существенного роста потребления электрической мощности и электроэнергии в Иркутской области рассматривался на заседаниях различного уровня. Были выработаны конкретные предложения, направленные на изменение ситуации в данной сфере.

– Региону нужны дополнительные мощности в целях строительства социальных объектов и жилья, развития Байкальска и других городов региона, реализации инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. Одним из решений может стать строительство нового объекта генерации, и этот вопрос уже рассматривается Минэнерго России, - констатировал он.

На прошлой неделе представители региональной власти и Минэнерго обсуждали строительство нового объекта для выработки электроэнергии на юго-востоке Сибири. Место строительства нового объекта пока не определено. В Минэнерго собирают информацию для принятия решения. Власти Приангарья подчеривают, что регион нуждается в дополнительных энергомощностях уже сейчас, учитывая потребности крупных инвестпроектов и бурное жилищное строительство. Эн+ также выступает за строительство нового объекта на территории Иркутской области, именно здесь фиксируется резкий рост энергопотребления (+8% к 2022 году). Напомним, что также в качестве площадки для строительства новой генерации рассматриваются Забайкальский край и Республика Бурятия.