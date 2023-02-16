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Количество действующих кредитов по картам за год выросло на 10,3%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,3% (в декабре 2021 года – 45,06 млн ед.).

При этом сильнее всего количество действующих кредитов по «кредиткам» в портфелях банков выросло в Северо-Кавказском ФО (СКФО) – на 12,2%, Уральском ФО (УрФО) и Приволжском ФО (ПФО) – на 11,1%, а также в Южном ФО (ЮФО) – на 10,7% и Центральном ФО (ЦФО) – на 10,6%. В свою очередь наименьший рост был отмечен Дальневосточном федеральном округе (ДФО) – на 8,0%, Сибирском ФО (СФО) – на 9,1% и Северо-Западном ФО (СЗФО) – на 9,8%.

В декабре 2022 года самое большое количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, в регионах РФ было отмечено в Москве (3,41 млн ед.), Московской области (2,60 млн ед.), Краснодарском крае (2,04 млн ед.), Санкт-Петербурге (1,84 млн ед.) и Свердловской области (1,56 млн ед.).

При этом самый серьезный рост числа действующих кредитов по «кредиткам» по сравнению с декабрем 2021 года продемонстрировали Ростовская область (+12,2%), Республика Башкортостан (+12,0%), Свердловская область (+11,7%), Пермский край (+11,4%) и Ханты-Мансийский АО (+11,0%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 10,9% и 9,9% соответственно.

 «Несмотря на общую неопределенность, ситуация в сегменте кредитных карт в 2022 году остается стабильной, банковские портфели кредитов данного типа продолжают расти, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В этой связи стоит отметить, что, в отличие от другого типа необеспеченных кредитов – потребительских кредитов, в сегменте кредитных карт у банков имеется возможность эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам. Кроме того, кредитные карты интересны и самим гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). При этом стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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