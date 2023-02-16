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Работница детского сада из Бурятии выиграла 97 млн рублей в лотерее

В 8646-м тираже гослотереи «Спортлото «6 из 45» разыгран многомиллионный приз — 97 954 565 рублей. Самой удачливой из всех участников оказалась скромная работница детского сада из Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе лотереи «Столото».

«Лотерейный билет я купила в мобильном приложении «Столото». Комбинацию из шести чисел придумала сама. Числа возникли в моей голове, и я отметила их в игровом поле билета. Поставила эту комбинацию сразу на девять тиражей подряд. Так подсказала интуиция», – говорит победительница.

Это не первый ее крупный выигрыш. Около двух лет назад женщине удалось выиграть в другую лотерею, распространяемую «Столото», 15 000 рублей. С тех пор жительница Улан-Удэ регулярно покупала билеты и надеялась на более внушительный приз, который помог бы ей изменить жизнь к лучшему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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