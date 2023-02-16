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Игорь Кобзев: Необходимо усилить контроль на строительных площадках, где возводят жилье для расселения граждан из аварийных домов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Зиму осмотрел строительные площадки, где возведут дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Строительство начато на трех площадках, согласно плану до конца 2023 года в городе построят пять многоквартирных зданий, общей площадью около 10,5 тысячи квадратных метров.

Три многоквартирных малоэтажных жилых дома построят на улице Ярославского. Заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также на строительство объекта. В домах на Ярославского будет 90 квартир, общей площадью жилых помещений свыше 4,2 тысячи квадратных метров.

Еще по одному многоквартирному жилому дому возведут на улицах Красноярской и Клименко. В общей сложности там будет 130 квартир, площадью свыше 6 тысяч квадратных метров.

– Сегодня в рамках рабочего визита в Зиму посетил все три строительные площадки. Работы начаты, поручил организовать видеонаблюдение, чтобы мы понимали, сколько людей и техники на объектах работает. В этом году необходимо сдать более 10 тысяч квадратных метров жилой площади, это более 200 квартир. Их ждут люди, и их интересы в приоритете, – рассказал Игорь Кобзев.

По данным министерства строительства Иркутской области, в городе Зиме необходимо расселить 35,6 тысячи квадратных метров жилья, признанного ветхим или аварийным до 1 января 2017 года. Реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах». Улучшения жилищных условий ждут 1 680 человек. Работу разделили на три этапа. По этапу 2021-2022 годов предусмотренные программой средства полностью законтрактованы, расселено около 4 тысяч квадратных метров жилья. По этапу 2022-2023 годов планируется расселить 14,24 тысячи квадратных метров жилья, более 13 тысяч из них уже законтрактовано.

– В рамках программы остаются не законтрактованными 17 тысяч квадратных метров жилья. До 1 июня 2023 года этот объем необходимо законтрактовать и уже начинать работать над реализацией программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, – уточнил Губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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