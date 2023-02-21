«Нужно уметь плавать в этой солянке». 7 трендов на рынке продуктового ритейла

Новые цепочки поставок, уход иностранных производителей и многократно возросшая роль российских и местных поставщиков – такими трендами запомнился 2022 год на рынке продуктового ритейла. Задача бизнеса в новых условиях – «уметь плавать в этой солянке и пользоваться возможностями». Об этом на стратегической сессии для ТС «Слата» в Иркутске рассказал генеральный директор «ИКС5-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ», исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

1. Ничего нового

– Прошлый год вновь показал, что нет ничего вечного и постоянного. В зависимости от ситуации, нужно принимать решения, о которых, возможно, никто не думал 3-5 лет назад. Хорошо выстроенная структура компании, правильная миссия позволяют работать в тяжелых условиях, когда нужны быстрые решения и быстрый результат, а коронавирусный 2020 год уже нас подготовил и отлично потренировал. Границы Китая то открываются, то закрываются, логистические разрывы были и раньше. Начиная с 2020 года, мы все адаптировались к разного рода изменениям. Задача ритейлера – уметь плавать в этой солянке и пользоваться возможностями. И у нас это хорошо получается – мы приросли по товарообороту.

2. Не допустили «пустых полок»

– В 2022 году мы на деле показали, что полностью на стороне покупателя и не готовы транслировать на полку большой рост или необоснованность высокой цены. Компания старалась быть максимально гибкой и ротировала ассортимент, чтобы покупательская корзина была в пределах роста инфляции. Мы замораживали цены на социально значимые товары, увеличивали глубину промо и, самое главное, максимально обеспечивали наличие товаров при постоянных логистических разрывах. Поэтому мы точно не предлагали пустых полок покупателю.

3. Потребители меняют бренды

– Последние годы нам отчетливо показали, что постепенно расширяется группа людей, у которых ощущается недостаток средств. Это требует осторожности, т.к. происходит переориентация покупателей в сторону предложения товаров с более низкими ценами при неизменном качестве. Практически 100% людей сейчас реагируют на цены и готовы сменить бренд, магазин на тот, где дешевле. Ключевая задача ритейлера – чутко подстраиваться и работать над доступностью товара для потребителей.

4. От дискаунтеров к супермаркетам

– На рынке фиксируется разнообразие дискаунтеров с предложением «самая низкая цена». Через пару лет рынок достигнет насыщения, поэтому начнет работать «колесо ритейла». Формат дискаунтера будет вынужден меняться, при большей конкуренции нужны будут отличия в качестве сервиса, дополнительных предложениях, ассортименте, расширении персонала, что, несомненно, повлечет за собой рост затрат и начнет отражаться на ценах. И постепенно дискаунтер начнет свою трансформацию в супермаркет. Дальнейший потенциал для развития нашего дискаунтера «ХлебСоль», который мы развиваем с 2014 года, видим в наращивании доли товаров нон-фуда*. В этом году перед «ХлебСолью» стоит амбициозная задача – увеличить долю в два раза. Сейчас она составляет около 3,5%.

5. Местные – в фокусе

– Одним из ярких трендов 2022 стал фокус на местных производителей. «Слата» еще три года назад начала развивать проект «Время местных». Я уверен, что в работе с местными поставщиками скрыт огромный потенциал, но регулировать этот рынок искусственно, «сверху» не стоит. Мы много времени тратим на то, чтобы как можно больше местных представителей малого бизнеса смогли попасть на полки супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль». Но поверьте мне, если местный производитель делает востребованный товар, готов расти и имеет желание работать с сетью, то у него не возникнет проблем с его реализацией или с тем, чтобы попасть на полку супермаркета.

6. Ставка на российское

– В 2023 году продолжится тренд на развитие низкоценового сегмента и предложения. Доля российских товаров будет, несомненно, увеличиваться, как и интерес к ним. Если кратко: покупатели ищут пути оптимизации трат, и актуальной стратегией сегодня является уменьшение покупательской корзины в части необязательных покупок. Потребление становится более осмысленным. Задача бизнеса – уметь плавать в новых условиях, обеспечивать бесперебойные поставки, предлагать те товары и акции, которые нравятся покупателю и отвечают его потребностям.

7. Новая точка на карте

– 2023 год мы начали с новой точки на карте российского ритейла, войдя в стратегический альянс с крупнейшей сетью – Х5 Group. Это место как новых возможностей, так и обязательств со стороны торговых сетей «Слата» и «Красный Яр». Объединившись, мы приложим все силы, чтобы обеспечить продуктовую стабильность и комфортные цены.

Non-food* (рус. нон-фуд) - дословно в переводе с англ. «непродовольственная розничная торговля» - это продажа конечному потребителю непродовольственных товаров.