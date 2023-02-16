Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь острова Ольхон

Крупный алмаз, который добыли в Якутии, назвали в честь острова Ольхон, располагающегося в Иркутской области, сообщает ювелирная группа «Алроса».

Фото из Telegram-канала ювелирной компании «Алроса»

«Остров Ольхон – третий по величине озерный остров в мире – сердце Байкала. Настоящий заповедник удивительных ландшафтов и величественных пейзажей является прародиной многих народов, включая народ Саха, это место силы и сакральный центр для братских народов», – говорится в сообщении.

Камню весом 52,21 карата присвоили наименование «Остров Ольхон – алмаз Байкала». Драгоценность добыта на месторождении «Эбелях».