Ново-Зиминскую ТЭЦ реконструируют к августу 2024 года

Реконструкция ТЭЦ ведется в городе Зиме Иркутской области – ее планируется полностью завершить к концу лета 2024 года, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Проект реконструкции зиминской системы теплоснабжения рассчитан на 2 этапа. Первый начали в прошлом году. Это непосредственно сами работы по строительству и обновлению коммуникаций. Второй – подключение потребителей. Подрядчик доложил, что первый этап он планирует завершить в этом году. В целом же по контракту срок окончания всех работ – август 2024 года», – рассказал губернатор.

Сейчас в центре города многие дома отапливаются за счет котельных, цель – по итогу работ подключить жилой фонд и соцобъекты к ТЭЦ и вывести из эксплуатации три неэффективные котельные.