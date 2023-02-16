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Почти 20 самолетов МС-21 появятся на рейсах «Аэрофлота» в 2023-2025 годах

ОАК Госкорпорации Ростех подписала контракты на производство гражданских самолетов, которые будут поставлены перевозчикам посредством лизинговых компаний. В рамках контрактов на рейсах «Аэрофлота» в 2023-2025 годах появятся 18 самолетов МС-21, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

«В рамках контрактов в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. В свою очередь, дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» в 2024-2025 годах получит 8 единиц SSJ-NEW», – говорится в сообщении.

Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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