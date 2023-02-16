SPOD, VUCA, BANI: иркутским предпринимателям рассказали о точках роста в условиях турбулентности

Российский энергохолдинг Эн+ уже более полутора лет проводит мероприятия дискуссионного клуба PRO Иркутск. Изначально целью проекта была организация встреч активных горожан с интересными спикерами и представителями бизнес-сообщества. 14 февраля в Галерее Бронштейна прошла очередная встреча. Перед собравшимися выступил эксперт Центра инновационных экосистем в социальной сфере ВШЭ Юрий Калашников.

Эксперт рассказал об уникальной ситуации в мировой экономике, когда, несмотря на все угрозы, малый и средний бизнес видит новые возможности. Предпринимательские модели стали меняться намного быстрее, а бизнес постоянно меняет подходы и модели управления. Эта ситуация неизбежно приводит к тому, что бизнес отказывается от длинных проектов в пользу коротких, которые способны принести доход в горизонте от нескольких недель, до нескольких месяцев.

«Мир меняется. Есть известные предпринимательские акронимы - VUCA-мир и BANI-мир. Есть первый можно охарактеризовать словами: изменчивый, неопределенный, сложный и двусмысленный, то BANI-мир, который, по мнению большинства экспертов, уже наступил, - это хрупкость, тревожность, нелинейность и непостижимость. Что будет дальше? Никто этого не понимает. Долгосрочные планы почти наверняка окажутся бесполезными, а долгосрочные проекты наверняка дадут не те результаты, на которые вы рассчитывали изначально. Поэтому сейчас на первый план выходит взаимодействие с людьми и готовность к изменениям, нежели процессы и инструменты», – говорит Калашников.

По словам эксперта, нужно четко понимать, на какой «мир» направлен ваш проект. В условиях нынешней внешней турбулентности следует особое внимание уделить применению на практике цикла Деминга (планирование-действие-проверка-корректировка). Только готовность к переменам и внедрению новых моделей управления, даже если они не соответствуют первоначальному видению бизнеса, может стать точками роста в современном мире.

«Что нам остается? Нам остается создать образ результата, описать гипотезы, которые необходимо проверить, а затем провести проверку, создав работающие прототипы. Только так можно выйти в море бизнеса», - считает Калашников.

Общение эксперта с залом было живым за счет большого числа вопросов о методах изменения подходов и моделей управления в бизнесе. Собравшиеся предприниматели получили большое количество новой информации о новых перспективных направлениях бизнеса и конкретные советы по реализации различных идей.

По словам постоянных участников клуба, выбор темы заседания уже никак не влияет на желание прийти на дискуссию.

«Для меня это как черный ящик – никогда не знаю точно, о чем пойдет речь, есть только название, но эта непредсказуемость, как раз и привлекает. Что всегда предсказуемо, так это достойные и интересные спикеры», - говорит постоянный участник PRO Иркутск, медиаменеджер Елена Герасимова.

Основанный Олегом Дерипаской холдинг Эн+ всегда выступает за диалог с различными лидерами мнений. Именно поэтому PRO Иркутск еще называют клубом городских изменений, ведь предприниматели и другие активные горожане часто формируют новые предложения по развитию как бизнеса, так и территории, а Эн+ всегда готова их поддержать.