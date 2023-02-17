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Оренбургские инженеры разработали силовые замки для самолета МС-21

Инженеры производственного объединения «Стрела» в Оренбурге разработали силовые замки для самолета МС-21, сообщает региональное отделение Союза машиностроителей России.

«ПАО "Корпорация "Иркут" столкнулась с трудностью в импортных поставках крепежных элементов. Поэтому ПО "Стрела" было предложено разработать и изготовить многоресурсные силовые замки для пассажирского среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. Эти замки используются для крепления съемных элементов фюзеляжа, крыла и оперения (крышки и люки), а также крепления внутренних съемных элементов бортовых конструкций. Заводчане полностью выполнили требования заказчика», – говорится в сообщении.

При изготовлении отечественных деталей за основу были взяты образцы замка импортного производства. После решения ряда технологических задач и изготовления опытной партии были проведены испытания на Иркутском авиазаводе.

«Замки производства ПО "Стрела" показали себя с наилучшей стороны и были рекомендованы к применению на изделиях. Данные крепежные элементы также включили в конструкторскую документацию самолета МС-21», – отмечает организация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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