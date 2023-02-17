Мошенников, укравших деньги у других мошенников, задержали в Иркутске

Двоих предполагаемых аферистов задержали сотрудники полиции в городе Иркутске – они присвоили деньги, которые намеревались забрать другие аферисты, сообщает региональная полиция.

Установлено, что одной из пожилых жительниц областного центра позвонили неизвестные – они рассказали ей легенду о попавшей в аварию внучке и необходимости заплатить деньги за то, чтобы на нее не заводили уголовное дело. Аферисты сообщили о серьезных последствиях происшествия.

Пенсионерка поверила обманщикам – к ней направили курьера за деньгами. Мужчина приехал вместе с напарником, забрал 100 тысяч рублей, однако решил не отдавать их «заказчикам», с которыми работал через мессенджер, и оставить себе.

Украденные средства были поделены между подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.