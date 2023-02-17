Freedom Holding купит Maxim Group

Сделку оценивают в 400 млн долларов, сообщает РБК.

Финансовая компания Freedom Holding, подконтрольная бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors.

Сумма сделки, включая отсроченные платежи и бонусы за удержание, составит $400 млн. Она будет закрыта после получения одобрения американских регуляторов.

Турлов заявил, что сделка позволит расширить присутствие группы в США. В декабре 2020 года она приобрела американского брокера Prime Executions.