Недвижимость IKEA и «Мега» в России выставят на продажу

После продажи заводов сделка будет означать полный уход группы из страны, пишет РБК.

Ingka – крупнейший собственник торговой недвижимости в России, общая площадь принадлежащих компании торговых центров, по подсчетам «INFOLine-Аналитики», 2,3 млн кв. м, арендная площадь – 1,8 млн кв. м. Группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости, говорят собеседники РБК.

По их информации, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями (их имена не раскрываются), но они находятся в начальной стадии. Но, как отмечает источник РБК на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Там также добавили, что «Меги» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». При этом флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах были закрыты почти год назад – в начале марта 2022 года.