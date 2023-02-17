77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс услуг YouDo.com опросили возрастных соискателей и исполнителей, а также их заказчиков, чтобы оценить доступность работы и подработки для людей 55+ в России и Иркутской области.

По данным базы резюме hh.ru, в январе-феврале этого года в Иркутской области искали работу 1,7 тысяч соискателей в возрасте 55+ лет, это 3% от всех активных резюме в регионе за указанный период. Чаще это мужчины (64%) против 36% женщин-кандидатов. Наиболее популярные профессии у возрастных кандидатов: водитель, бухгалтер, охранник, менеджер или руководитель АХО и администратор. Любопытно, что большинство соискателей ищут работу на полный день, лишь каждый пятый (24%) предпочитает гибкий график, еще 12% хотели бы работать удаленно, а 15% – готовы поехать на «вахту».

Результаты опроса показали, что количество желающих продолжать работать или подрабатывать среди соискателей старших возрастов довольно высока: 77% опрошенных пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Из них 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% – статус ИП, причем некоторые совмещают предпринимательскую деятельность в качестве ИП или самозанятого с основной работой. Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей.

Среди причин, которые мешают возрастным исполнителям найти работу или подработку, на первое место вышло предвзятое отношение к работникам старшего возраста – так ответили 42% опрошенных. На втором месте – высокая конкуренция, в которой уверенны 37% пользователей. Третье место занимает небольшое число подходящих вакансий (22%), далее идет низкий уровень оплаты (21%) и неактуальность навыков (7%). Лишь 12% возрастных соискателей утверждают, что никогда не испытывали никаких сложностей при поиске работы или подработки.

Большинство исполнителей и соискателей 55+ (63%) признались, что возраст становился или мог быть одной из причин отказа от сотрудничества. А 37% не сталкивались с отказом после того, как наниматель узнавал их возраст. При этом 48% респондентов уверены, что могут справляться с работой лучше более молодых работников, но остальные опрошенные соискатели испытывают сомнения по этому поводу.

Опрос заказчиков (пользователи, которые ищут исполнителей на YouDo) показал, что опыт сотрудничества с людьми старше 60 лет был у 56% из них. Большинство этих работодателей не обращает внимания на возраст, когда выбирает сотрудника или исполнителя, так ответили 64% опрошенных. Выбирая между пожилым и молодым исполнителем, 91% опрошенных примут решение в зависимости от задачи, которую нужно сделать, невзирая на возраст, 5% – отдадут предпочтение молодому исполнителю, 4% – выберут исполнителя старшего возраста. 89% отметили, что у пожилых исполнителей есть важное преимущество в виде богатого опыта. И лишь 8% заказчиков отметили, что испытывали неловкость, поручая работу пожилому исполнителю.

Однако некоторые виды работ пользователи сервиса (работодатели) все же не готовы поручать людям старшего возраста. В основном, это работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками – ее указали 76% респондентов. Еще 19% отметили, что не готовы поручать пожилым исполнителям работу, связанную с программированием и разработкой ПО. Остальные 5% указали креативную работу, например, дизайн.