Доля сделок по покупке квартир в ипотеку выросла за год на 24 п. п.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» сообщает, что доля сделок по покупке квартир в проектах компании в ипотеку выросла на 24 п. п. за год – с 64% в январе 2022 до 88% в январе 2023 года. Остальные покупки совершаются за наличные средства. Аналитики компании отмечают, что в декабре 2022 года показатель был еще выше и составлял 91%.

При этом в первой половине прошлого года доля держалась на более низком уровне – в диапазоне от 64% до 75%, однако во второй половине года она начала постепенно расти в то время, как количество сделок с использованием наличных средств, напротив, снижалось.

«Рост числа сделок с использованием наличных средств в начале 2022 года был обусловлен высокой ключевой ставкой ЦБ, которая в феврале прошлого года достигла наивысшего показателя за всю историю – 20%. Затем она постепенно снижалась, а вслед за ней – ставки по кредитам, в том числе и ипотечным. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%, а кредитные ставки, учитывая программы господдержки и субсидированные программы от застройщиков, создают комфортные условия для того, чтобы приобрести квартиру в ипотеку», – комментирует вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Напомним, что при покупке квартиры во всех проектах федерального застройщика «Страна Девелопмент» предоставляется возможность оформления субсидированной ипотеки для семей с детьми по ставке 3% на весь срок. Программу реализует ПАО «Сбербанк».