Новости

Систему теплоснабжения реконструируют в Зиме

Масштабный проект предполагает подключение потребителей к Ново-Зиминской ТЭЦ и выведение из эксплуатации трех неэффективных угольных котельных. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Первый этап проекта стартовал в 2022 году. Подрядчик планирует завершить его до конца текущего года.

«Город Зима на протяжении многих лет входит в тройку городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, наряду с Усольем-Сибирским и Братском. Основными источниками загрязнения являются расположенные в центре города котельные. Их ликвидация позволит достичь значительного экологического эффекта. Кроме того, повысится качество услуг теплоснабжения западной части города Зимы», – отметил губернатор Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Туристический кешбэк не будет действовать в 2023 году
Все коронавирусные ограничения для туристов отменили на Фиджи
Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь острова Ольхон
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес