Систему теплоснабжения реконструируют в Зиме

Масштабный проект предполагает подключение потребителей к Ново-Зиминской ТЭЦ и выведение из эксплуатации трех неэффективных угольных котельных. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Первый этап проекта стартовал в 2022 году. Подрядчик планирует завершить его до конца текущего года.

«Город Зима на протяжении многих лет входит в тройку городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, наряду с Усольем-Сибирским и Братском. Основными источниками загрязнения являются расположенные в центре города котельные. Их ликвидация позволит достичь значительного экологического эффекта. Кроме того, повысится качество услуг теплоснабжения западной части города Зимы», – отметил губернатор Игорь Кобзев.