Интерес россиян к «вторичке» вырос

Аналитики Домклик зафиксировали значительный рост интереса россиян к покупке вторичной недвижимости. Об этом говорит январская статистика добавлений объектов недвижимости в рубрику «Избранное», где можно сохранить понравившиеся квартиры. По сравнению с декабрём прошлого года число пользователей этого раздела выросло на 41%, а если сравнивать с январём прошлого года – то на 72%.

В раздел «Избранное» можно добавить как вторичное жильё, так и квартиры в новостройках, однако доля новостроек в «Избранном» не превышает 1%.

Евгений Волобуев, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В январе интерес к разделу «Избранное» резко вырос. Интересно, что при этом количество звонков по объявлениям выросло не столь значительно. То есть пользователи активно интересуются недвижимостью, добавляют объекты в "Избранное", но пока не готовы звонить, чтобы договариваться о просмотрах. Также мы видим большой спрос на ипотеку по "вторичке": количество новых заявок в январе на 12% выше, чем в декабре. Это говорит о том, что на рынке вторичной недвижимости формируется отложенный спрос».

В среднем те, кто ищет вторичную недвижимость, добавляют в раздел «Избранное» 4 объявления. Интересно, что чем крупнее город, тем меньше объектов пользователи включают в раздел. Так, в Москве и Санкт-Петербурге пользователи добавляют в раздел «Избранное» в среднем 3 объявления.