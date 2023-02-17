Законопроект о защите русского языка приняли в Госдуме

Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению, сообщает «Дума ТВ».

Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Кроме того, законопроект вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. Согласно поправок ко второму чтению, перечень сфер использования русского языка как государственного дополняется новым пунктом: в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг).