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Россия заменит импортные детали самолетов

Производство фильтров и тормозных дисков уже стартовало, выяснили «Известия» у S7 Technics и «Росатома».

Проектированием фильтров S7 занимается с ФЭИ, а углерод-углеродных тормозных дисков и других аналогов для композитных ремонтов – с «НИИграфитом», следует из его презентации.

Опытные образцы водяных и HEPA-фильтров (применяются для очистки воздуха) уже изготовлены, предстоят их испытания на самолете и сертификация, прежде чем они смогут использоваться, рассказал Виталий Сусанин. Но ряд проектов с промышленными партнерами пока находятся только в стадии проработки, уточнил он.

В департаменте коммуникаций «Росатома» подтвердили «Известиям» участие ФЭИ в разработке и производстве водяных и HEPA-фильтров для установки на самолеты иностранного производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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