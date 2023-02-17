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Туристический кешбэк не будет действовать в 2023 году

Не вернется и детский кешбэк, сообщили «Известиям» в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Туристический кешбэк – отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020-2021 годах, а также в 2022 году после начала СВО. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено – в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», – пояснили в ЦСР.

Там добавили, что перезапуск программы в нынешнем виде нерационален, так как «дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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