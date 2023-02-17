МегаФон развернул сеть для наблюдения за вечной мерзлотой в Арктике

МегаФон помог внедрить геотехнический мониторинг в Арктической зоне России. Оператор запустил сеть NB-IoT и организовал защищенный канал связи на территории Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале. Проект позволит контролировать состояние многолетнемерзлых грунтов, оперативно получать данные с самых удаленных объектов и повысить безопасность производства.

Для измерений используются термометрические косы (термокосы), которые представляют собой кабель с расположенными на нем датчиками температуры. Благодаря встроенным в термокосы сим-картам и развернутой сети оператора, данные для анализа непрерывно поступают на специальную цифровую платформу.

«Для нашего партнера – компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» –- мы запустили сеть NB-IoT, которая идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 км и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга, и мы готовы не только подключаться к технической реализации процесса, но и поставлять такие решения “под ключ”», – отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

Мониторинг температуры многолетнемерзлых грунтов – обязательное условие при строительстве и эксплуатации производственных объектов в Арктической зоне России. С его помощью получают достоверные показатели и отслеживают динамику под воздействием деятельности предприятий, а также контролируют положение фундаментов и несущих конструкций.

«При организации геотехнического мониторинга на Валанжинской залежи нам было важно защитить собранные данные на всех этапах процесса. Решение МегаФона позволяет оставить информацию внутри периметра нашего предприятия и обеспечивает безопасность при работе с ними», – комментирует главный специалист сектора анализа геотехнического состояния и компенсационных мероприятий компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Максим Икизли.

Для предприятий нефтегазовой отрасли автоматизация мониторинга позволит оперативно получать сведения с удаленных и труднодоступных объектов и своевременно предотвращать аварийные ситуации, связанные с изменением состояния многолетнемерзлых грунтов, по которым проложены инженерные системы.