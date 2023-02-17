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Эксперт оценил вероятность появления всеобщей ипотеки на новостройки под 5%

Предложение направлено на стимулирование рынка жилищного кредитования, который в 2022 году просел на 14%.

Рынок уже привык к низким ставкам, как Центробанк ужесточил правила кредитования. В результате с рынка исчезли квартиры по «околонулевым» ставкам, но можно встретить программы от 3%

«5% может стать компромиссным для всех участников рынка уровнем. В любом случае субсидирование ипотеки придется продолжать, так как рыночные ставки по кредитам на новостройки (без госпрограмм) уже достигли в среднем 11%», – рассказал «Известиям» совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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