Сибиряки больше всех по стране не довольны состоянием общественного транспорта

30% жителей СФО добираются на работу на общественном транспорте, 39% - на собственном авто. Чаще всего граждан не удовлетворяют состояние городского транспорта, график движения и маршруты, а также стоимость проезда. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

39% опрошенных добираются до места работы на собственном автомобиле. 30% пользуются для этого общественным транспортом (в том числе, 3% - метро).

15% ходят на работу пешком. 10% сообщили, что работают из дома, у 7% нет работы.

18% опрошенных тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 40% - от 15 минут до получаса. Еще почти у четверти респондентов (22%) на это уходит от 30 минут до часа. Больше часа добираются до работы 8%.

Графиком и маршрутами движения транспорта в их населенном пункте не удовлетворены 41% респондентов (25% скорее, 16% - полностью). При этом 38% удовлетворены (35% скорее, 3% полностью – один из самых низких показателей по стране). 21% затруднились с ответом на этот вопрос.

56% не устраивает качество подвижного состава общественного транспорта в их населенном пункте (40% скорее не удовлетворены - и это самая высокая доля недовольных качеством общественного транспорта по стране, 16% - полностью). 31% это качество устраивает (28% скорее, 3% полностью). 14% затруднились ответить.

Стоимость проезда в общественном транспорте в их населенном пункте удовлетворяет лишь 33% опрошенных (25% скорее, 8% - полностью). Не удовлетворены транспортными тарифами 47% (29% скорее, 18% полностью). Еще 20% затруднились с ответом.

30% тратят на транспортные расходы (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц. Еще 33% оценили свои затраты на эти цели в 1-3 тысячи, у 23% уходит 3-5 тысяч в месяц, у 9% - 5-10 тысяч рублей и у 3% свыше 10 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 2-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1520 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.