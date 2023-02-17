Как сотрудники и работодатели относятся к детским комнатам в офисах?

Многие родители задаются вопросом, как совместить карьеру и воспитание детей. На этом фоне набирают популярность детские комнаты на работе. Их в СФО и ДФО уже предлагают сотрудникам 4% работодателей. В первую очередь, это компании, где большая часть сотрудников занята офисной работой. Как обстоят дела с детскими комнатами, выясняли аналитики Авито Работы в новом исследовании.

Детские комнаты на предприятии позволяют работающим родителям гибко планировать день и совместить работу с воспитанием детей. По результатам исследования Авито Работы, новое веяние в СФО/ДФО уже получило распространение в 4% компаний. Работодатели стараются заботиться о сотрудниках с детьми, и комнаты для временного пребывания малышей — один из способов.

Родители – о плюсах детских комнат

Работающие родители положительно оценили такую инициативу. Основное преимущество детской комнаты – социализация и возможность ребенка общаться с другими детьми. Об этом в СФО и ДФО сказали 24% опрошенных, а 21% говорят о возможности интересно и безопасно показать ребенку своё место работы. Для 23% родителей значение имеет возможность видеть малыша в течение дня. Это даёт им дополнительное спокойствие, что положительно сказывается на работе. 27% родителей считает, что комната для детей – хорошая альтернатива детскому саду. Они могут взять ребенка с собой, если его не с кем оставить дома.

Что предлагают для ребёнка компании

В СФО и ДФО 22% родителей ответили, что современные детские уголки хорошо организованы и в них много интересного. Согласно опросу, в 49% детских комнат есть развивающие игры, книги, принадлежности для творчества. Ещё 42% работодателей в СФО и ДФО предлагают детям сотрудников тренажёры, мячи и другие игрушки для подвижных и активных игр. Также 37% отметили наличие в детских уголках мягких игрушек. В некоторых компаниях для детей организовано питание (42%), с малышами занимаются воспитатели (27%) или няня, которая за ними присматривает (22%).