«Цена безумия». Дерипаска прокомментировал выделение почти 800 млрд евро на преодоление энергокризиса в Европе

К 2025 году эта сума увеличится до 2 трлн евро, прогнозирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Цена безумия – почти 800 млрд евро для европейцев за прошлый год, а к середине 2025 года это встанет им в сумму порядка в 2 трлн евро. Не могу даже думать про братский счет», – реагирует он на материал издания «Коммерсантъ» в своем телеграм-канале.

В нем сказано, что власти Европы выделили 792 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса. По сравнению с предыдущим докладом, вышедшим в ноябре, эта сумма выросла на 86 млрд. Как отмечается, правительства направили большую часть этих средств непосредственно на сдерживание потребительских цен.