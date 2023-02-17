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«Цена безумия». Дерипаска прокомментировал выделение почти 800 млрд евро на преодоление энергокризиса в Европе

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К 2025 году эта сума увеличится до 2 трлн евро, прогнозирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Цена безумия – почти 800 млрд евро для европейцев за прошлый год, а к середине 2025 года это встанет им в сумму порядка в 2 трлн евро. Не могу даже думать про братский счет», – реагирует он на материал издания «Коммерсантъ» в своем телеграм-канале.

В нем сказано, что власти Европы выделили 792 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса. По сравнению с предыдущим докладом, вышедшим в ноябре, эта сумма выросла на 86 млрд. Как отмечается, правительства направили большую часть этих средств непосредственно на сдерживание потребительских цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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