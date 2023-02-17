Доллар пробил 75. Что дальше?

Рубль продолжает нести потери. Доллар пробил отметку 75, евро почти 80, а рост юаня сдерживают ЦБ и Минфин. «Может быть, пора остановиться?» – пишут в своём обзоре аналитики БКС.

– Эмбарго, потолок цен, значительный спред Urals и Brent давят на экспортную выручку и сокращают предложение валюты на рынке. Импорт восстанавливается, что повышает спрос на инвалюту на бирже. Европа пугает очередным пакетом санкций, а геополитическая обстановка накаляется, или, по крайней мере, так ее пытаются подсветить в СМИ. А еще и глобальный доллар резко окреп. Внешняя обстановка служит причиной сложной внутренней повестки: доходная часть бюджета просела, а расходы возросли на фоне геополитической необходимости. В итоге есть дисбаланс бюджета и рост дефицита. Покрытие идет за счет средств ФНБ и бумаг ОФЗ, – приводят причины эксперты.

В целом, участники рынка опасаются темпа расходования резервов и возросшей стоимости фондирования на фоне прекращения мягкого монетарного цикла ЦБ. На сочетании этих факторов и идёт ослабление рубля.

– Стали ли данные драйверы нацвалюты сюрпризом? – рассуждают эксперты БКС. – Конечно, нет. Мог ли курс по-прежнему быть у 70 за доллар? Да. Однако иррациональное поведение рынка может длиться дольше, чем хватит ликвидности и времени. Но это касается высокорисковых игроков, а у нас есть время, и ожидания среднего курса 70 руб. за доллар США по году не меняются. Видится, что в курсе сейчас слишком много эмоций. А осенью 2022 г. было слишком мало внимания к грядущим вызовам, и рубль был аномально дорог у 60, – подчеркивают эксперты БКС

С технической точки зрения, котировки USD/RUB (расчеты завтра) уже достигли 75. Разворот происходит либо через ускорение, ликвидацию позиций против действующего тренда и быстрое падение в отсутствие спроса.

– Итоги недели могут быть показательны: закрепление выше 75 сместит спекулятивные цели вверх. В случае же коррекции доллара уже от текущей планки, первой поддержкой выступит область 72, далее — среднесрочный возврат на 70. А локальным сигналом сейчас может служить уход пары под 74,5, – резюмируют аналитики БКС.

В иркутских банках лучший курс покупки/продажи наличного доллара составляет 76,70/76,84 руб.