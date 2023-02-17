«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены антиковидных ограничений в Китае

Рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва-Шанхай прибыл в аэропорт Пудун, сообщает ТАСС. Это первый рейс авиакомпании в Шанхай после того, как в Китае отменили антикоронавирусные ограничения. Рейсы авиакомпании по этому направлению будут выполняться три раза в неделю.

– На борту, согласно данным ТАСС, было чуть больше 80 пассажиров. Большая их часть - это граждане России, которые прибыли в Шанхай либо по деловым вопросам, либо для воссоединения с семьей. Туристов среди них пока не было, поскольку Китай все еще не выдает соответствующие визы, – говорится в сообщении ТАСС.

«Аэрофлот» стал не первым, кто запустил рейсы в Китай. С 16 января рейсы из Иркутска в Китай возобновила авиакомпания «ИрАэро». Кроме того, в мае-июне планирует запустить рейсы из Иркутска в Пекин и Харбин авиакомпания «Россия».