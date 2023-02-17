Троллейбус «Адмирал» в новейшей комплектации появился в Иркутске

Иркутск стал первым городом страны, на улицы которого вышел троллейбус 6281 «Адмирал» в новейшей комплектации. Современное транспортное средство курсирует по маршруту №3 «микрорайон Солнечный – предместье Марата». Об этом рассказали в мэрии.

– По этому маршруту езжу все время. Первым в глаза бросилось: троллейбус красивый. В нем тепло, хорошо. Очень рада, что у нас появился такой современный транспорт, – поделилась жительница Иркутска Алла Горбачева.

Одними из первых пассажиров стали авторы популярных блогов Илья Филиппенко, Альберт Туманов и Никита Скачков.

Троллейбус практически полностью собран из комплектующих отечественного производства. Это единственная в стране рестайлинговая версия, в которой российский завод «ПК Транспортные системы» воплотил самые современные технологии машиностроения.

Транспорт рассчитан на перевозку 97 пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства передвижения маломобильных горожан он оборудован специальным местом для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения, выдвижным пандусом, а также звуковым устройством для связи с водителем. Кроме того, троллейбус может менять наклон и уровень пола.

Пассажирская машина отличается низким потреблением электроэнергии, оснащена электронной системой управления подвеской и сенсорной кнопкой открытия дверей. Водительское место имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. В отличие от серийных моделей троллейбус оборудован подогревом лобового стекла.