Более 5 километров улицы Полярной отремонтируют в Иркутске

Асфальтовое покрытие обновят на участке протяженностью 5,5 километра от Воровского до проезда Моторный. Об этом рассказали в мэрии.

По итогам конкурсных процедур определен подрядчик. Ремонт улицы Полярной выполнит МУП «Иркутскавтодор».

Первым этапом проведут подготовительные (демонтажные) работы. Подрядная организация выполнит устройство основания дороги и тротуаров, восстановит элементы ливневой канализации. Во время ремонта укрепят обочины, заменят бордюры и ограждения. Будут заасфальтированы проезжая часть и тротуары.

Проектом предусмотрена установка остановочных павильонов. На улице обновят освещение. Рядом с пешеходными переходами смонтируют «лежачих полицейских». После окончания всех работ нанесут разметку термопластиком и установят дорожные знаки. Выполнят гидропосев газонов.

Напомним, улицу Полярную ремонтировали по нацпроекту в 2019 и 2020 годах на двух участках: от Олега Кошевого до Генерала Доватора и от Олега Кошевого до Главной Кировской.