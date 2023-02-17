301 млрд рублей потратили россияне на ювелирные изделия в 2022 году

По данным Аналитического Центра SOKOLOV по итогам 2022 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении сократился на 9% и составил 301 млрд рублей.

Средний чек в среднем по рынку с начала года вырос на 20% и составил 6 880 рублей. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, в декабре 2022 года оказались лишь на 14,2% выше, чем в декабре 2021 года, несмотря на скачок биржевых цен за золото и волатильности рубля весной прошлого года, из-за которых рост розничных цен в марте и апреле прошлого года достигал 40 и 33% соответственно.

Руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова:

«Снижение объемов рынка обусловлено в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов, в первую очередь luxury-сегмента, на который приходилось порядка 20 млрд рублей. Вторым по значимости фактором стало перетекание спроса в более бюджетный серебряный сегмент: в прошлом году доля серебра в продажах составила выросла с 31 до 35%. Средний чек на серебряные изделия не превышает 2 000 рублей, в золотом сегменте он в разы выше – порядка 15 000 рублей.

Рост цен отчасти снивелировал сокращение рынка наравне с растущей долей онлайн-продаж. За год она выросла с 17 до 19%. При этом, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы.

Тренд роста доли ювелирного e-commerce в ближайшие годы продолжится, доля онлайн-продаж будет прирастать в среднем на 3% процентных пункта ежегодно, а в денежном выражении на 14%. В целом ювелирный рынок в этом году прирастет на 2-3%, а уже в следующем на 5-6%».